Сегодня, 14 декабря, в Киеве на Софийской и Контрактовой площадях открылись рождественский городок и ярмарка. Об этом сообщается на странице организатора праздничных мероприятий Folk Ukraine в Facebook.

Организатор сообщает, что в следующую пятницу - 19 декабря, торжественно зажгут новогоднюю елку. Также на Софийской площади и на Подоле отпразднуют католическое Рождество 25 декабря, а 31 декабря - встретят Новый год. Также 7 января пройдет праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт.

О православном рождестве на эту дату в анонсе ничего не говорится.

Программа новогодних мероприятий в Киве. Скриншот: Facebook/ Folk Ukraine

В этом году рождественский городок будет оформлен в стиле детской сказки о Щелкунчике.

"Именно игрушки-щелкунчики вместе с известными украинскими героями-богатырями оберегать нашу бархатную красавицу. А она, кстати, составит более 28 метров! Ее украсят 800 тематических игрушек и зажгут более 4 километра разноцветных гирлянд!", - говорится на странице мероприятия

Ранее мы сообщали о том, что ждет киевлян на рождественско-новогодние праздники.

Также "Стране" стало известно, кто споет на Софийской площади.