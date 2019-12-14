В России в каждой четвертой школе страны ввели ограничение на использование мобильных устройств на уроках. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева, передает "Российская газета".

"Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков", - сказала она.

По словам Васильевой, в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской областях ограничения действуют в 100% школ. В остальных регионах показатель пока не такой высокий.

"Камчатский край - 37,5%, Магаданская область - 53,3%, Пермский край - 58,8%, Республика Марий Эл - 63,8%, Удмуртская Республика- 60,9%, Кемеровская область - 67,3%, Курганская область -50,9%, Свердловская область -65,3%. Это абсолютно проверенные данные", - подчеркнула она.

Ранее экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев не пускать младенцев к гаджетам, чтобы они больше двигались.

Напомним, в российском городе Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона.