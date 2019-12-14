Международный комитет Красного Креста направил грузовик с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовал 1 грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета "Красный Крест". Для жителей Донецкой и Луганской области направлены лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование, общим весом 7,88 тонн.", - сказано в сообщении.

Напомним, о разблокировке работы Красного креста на неподконтрольных территориях договорились на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Правда, речь шла о доступе этой организации к задержанным накануне нового обмена.

Также "Страна" писала о том, что Германия выделила миллион евро на поддержку пострадавших на Донбассе.