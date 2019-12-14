Юрию Луценко исполнилось 55. Он заявил, что любит справедливость и вареники
Бывшему генпрокурору Юрию Луценко сегодня исполнилось 55 лет. Он посвятил своему юбилею атмосферный пост в Facebook.
"55
Свобода
государство
Семья и друзья
справедливость
юмор
книги
Вареники с вишнями", - написал он и добавил фото на скалистом берегу моря.
В сентябре стало известно, что экс-генпрокурор уехал из Украины в Британию, чтобы "подтянуть английский". Отметим, что в Лондоне уже проживает бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева.
Правда, в ноябре Луценко ненадолго вернулся в Украину - по его словам, из-за болезни жены, которая к тому времени сложила депутатский мандат и вышла из "Европейской солидарности". Ее место занял Владимир Вятрович.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.