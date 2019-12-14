Бывшему генпрокурору Юрию Луценко сегодня исполнилось 55 лет. Он посвятил своему юбилею атмосферный пост в Facebook.

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Вареники с вишнями", - написал он и добавил фото на скалистом берегу моря.

В сентябре стало известно, что экс-генпрокурор уехал из Украины в Британию, чтобы "подтянуть английский". Отметим, что в Лондоне уже проживает бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева.

Правда, в ноябре Луценко ненадолго вернулся в Украину - по его словам, из-за болезни жены, которая к тому времени сложила депутатский мандат и вышла из "Европейской солидарности". Ее место занял Владимир Вятрович.