В субботу, 14 декабря, в Украине вступил в силу закон, который приравнивает инвалидов к участникам дорожного движения. Днем ранее его опубликовали в издании "Голос Украины".

Так, закон "О дорожном движении" дополняется специальной статьей, в которой прописаны основные права и обязанности лиц, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Такие лица имеют право: двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода; двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Согласно документу, эти люди имеют преимущество в пересечении проезжей части. В случае, если они будут двигаться по дороге, на них накладываются обязанности велосипедистов.

Лица, которые двигаются на колясках, обязаны: использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные; не перевозить грузы, мешающие управлению; не буксировать прицепы; не перевозить пассажиров.

Сами коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а для движения ночью по краю дороги - внешними световыми приборами.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1197 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Документ предусматривает, что получившие инвалидность защитники Украины смогут лечиться бесплатно.

До этого парламентарии продлили действие налоговой льготы для предприятий и организаций, учрежденных общественными объединениями лиц с инвалидностью.