Если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом в эфире "Свободы слова" Савика Шустера сообщил в пятницу глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал он.

Пристайко уточнил, что Украина официально не обращалась к ООН с вопросом о миротворцах, но такое предложение поступило от России. Однако это не устраивает нашу страну, поскольку РФ предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Отметим, что идея Пристайко - завести миротворцев на украино-российскую границу - не может быть реализована без согласия России. Вопрос миротворцев решает Совбез ООН, в котором у Москвы право "вето". То есть никакого решения по миротворцам Зеленский принять не может в принципе.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины хочет изменить некоторые положения Минских соглашений, но признает, что это будет непросто.

Также мы рассказывали, что Зеленский ответил Путину, что при установлении контроля над границей на Донбассе "никакой резни не будет".