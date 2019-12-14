Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в результате поездки в Украину собрал очень много полезной информации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, по словам Джулиани, Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке. "Что удалось добыть?" - спросил президент США. "Больше, чем вы можете представить", - ответил Джулиани.

Адвокат утверждает, что сейчас работает над отчетом для Трампа, который хочет вместить в 20-страничный документ. Джулиани признался, что его усилия были "оправданными, чтобы защитить Трампа".

Кроме того, помощник Трампа работает над документальным сериалом, который готовит к показу телеканал One America News. В ленте пойдет речь о расследовании против семьи Байденов и газовой компании Burisma, а также о вмешательстве в выборы со стороны Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Рудольф Джулиани в ходе визита в Украину многое выяснил для своего антикоррупционного расследования и представит о нем доклад Конгрессу.

Ранее "Страна" рассказывала, что с Джулиани встретился народный депутат Александром Дубинским и обрисовал американскому гостю схему вывода из Украины бюджетных миллиардов при Януковиче и Порошенко.

Мы также приводили заявление Джулиани по итогам поездки в нашу страну.