В постройке газопровода "Северный поток-2" принимают участие около 350 компаний, которые могут затронуть американские санкции. Об этом сообщил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер, передает DW.

По его словам, теперь этим компаниям нужно "беспокоится о своем бизнесе". Сами действия американских чиновников Траер назвал "плохой новостью для немецкой экономики".

"Решение Палаты представителей США приведет к увеличению неопределенности на мировых рынках. Эта политика не может создать новое доверие", - уточнил он.

Как сообщала "Страна", из-за поддержки идеи санкций США против "Северного потока-2" Украина может лишиться помощи Евросоюза. Об этом сообщил глава комитета Бундестага (парламента Германии) по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Напомним, Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".