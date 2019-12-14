Президент украинской компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил, что предприятие было продано китайской компании за 250 млн долларов. В ином случае, по его словам, производство могло быть остановлено. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной впервые. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Собственники акций продали их через нашу биржу и я свои акции продал", - сказал он.

По словам Богуслаева, инвесторы из Китая уже заплатили 100 млн долларов за акции и обязались вложить в предприятие еще 150 млн долларов в следующем году. То есть всего 250 миллионов долларов.

Ранее "Страна" писала, что в деле продажи китайцам украинской компании "Мотор Сич" появился новый поворот.

Ранее мы рассказывали, что США пытаются помешать покупке Китаем "Мотор Сичи" и отправляли в Украину основателя ЧВК Blackwater.