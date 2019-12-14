Погода в Украине 14 декабря ожидается пасмурной, местами пройдут дожди и мокрый снег. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с.Осадки будут в центральных и восточных областях Украины, а также на Черниговщине, Сумщине и Закарпатье. Там же может пройти мокрый снег.

На остальной территории будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 2 мороза до 3 тепла. Днем воздух прогреется до 1-6 градуса по Цельсию. На Закарпатье стоит ожидать +8 тепла.

В южной части Украины днем будет 7-12 градусов по Цельсию, а ночью около 2-7 тепла.

Фото: meteo.gov.ua

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