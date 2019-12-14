В МВД объяснили, почему Пуму и Бучу не подозревают в убийстве Шеремета
Супруги-атошники Инна Грищенко (она же Пума) и Владислав Грищенко (он же Буча) фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета как лица, которые могут располагать информацией об обстоятельствах преступления. Об этом сообщил официальный представитель МВД Артем Шевченко.
Судя по его словам, доказательств причастности супругов к убийству у следствия в данный момент нет. Их задержали по подозрению в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.
"Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания к покушению на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе как очень похожее взрывное устройство", - рассказал Шевченко "Громадьскому".
"Они пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие. В частности в деле Шеремета", - сказал Шевченко.
Он не исключил, супруги Грищенко могут в будущем сообщить о подозрении еще и по делу Шеремета.
Напомним, накануне "Страна" проводила реконструкцию полицейской версии убийства Шеремета.
Как подозреваемым в убийстве Шеремета избирали меру пресечения читайте в нашем хронике.