Андрей Антоненко, главный подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета, на суде по избрании ему меры пресечения опроверг свою приверженность "арийским" идеям.

"У меня дед еврей. Я сам наполовину еврей. Вы этим уже оскорбили мою семью", - сказал Антоненко. Речь идет о том, что понимании "арийцев" евреи - это низшая нация.

Дословно версия следствия звучит так: Андрей Антоненко "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. "Осуществляя свой преступный замысел" Антонеко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые имели "аналогичиные с ним взгляды и намерения".

Музыкант-атошник добавил: "Любого человека с бородой вы можете обвинить. Я же с 2013 года ношу бороду. Но на видео у мужчины борода - эспаньолка. Тогда как у меня широкая борода. У человека на видео ровные уши, а я занимался борьбой, у меня сломаны уши. Также у меня все руки в татуировках... Извините, я волнуюсь. Я обязуюсь сотрудничать со следствием. Оказывать полное содействие, любую информация, являться на допросы", - сказал Антоненко.

Высказался об "арийцах" и его адвокат. "Самое главное - мотив. Величие арийской расы и тому подобное? Извините, но это бред", - отметил защитник.

Андрей Антоненко (по центру) на суде по избранию ему меры пресечения

Отметим, что после объявления подозрений "Страна", исходя из версии следствия, подготовила подробную реконструкцию убийства Павла Шеремета.