Журналист Дмитрий Гордон заявил, что перед выборами СБУ получило информацию о том, что российские спецслужбы собираются убить его для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом Гордон заявил в эфире программы "Свобода слова".

По словам Дмитрия Гордона, из-за этого он был вынужден некоторое время жить под государственной охраной.

"Охраняли около 20 человек с собаками, снайперами, бронированными машинам", - рассказал журналист. Он добавил, что это была "не жизнь".

Отметим, что, по версии силовиков, журналиста Павла Шеремета убили именно с целью дестабилизации обстановки в Украине. Об этом руководство МВД сообщило 12 декабря в ходе пресс-конференции.

Сразу после объявления подозрений "Страна" подготовила подробную реконструкцию убийства Павла Шеремета, исходя из версии следствия.

Также мы вспомнили, что говорили Антон Геращенко и Арсен Аваков о деле Шеремета в последние годы. И как они искали "руку Кремля", а по итогу официальной версией следствия, по которому и обьявили подозрение, стал мотив продвижения идей величия арийской расы атошниками и волонтерами. Все подробности - в нашем материале.