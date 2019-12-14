Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить.

Об этом заявил глава МВД Арсен Авакова в эфире программы "Свобода слова". Так он ответил на на вопрос, могут ли быть причастны к убийству Павла Шеремета представители украинских или иностранных спецслужб.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Да, преступление было подготовлено сверхпродуманно и сверхточно", - сказал Аваков на "Свободе слова".

После объявления подозрений мы провели подробную реконструкцию убийства Шеремета исходя из версии следствия.

Как суд избирает подозреваемым меру пресечения - следите в нашем онлайне.