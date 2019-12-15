Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил что украинские власти вносят изменения в Конституцию по децентрализации по всей стране и, таким образом, Украина выполняет Минские соглашения в части конституционной реформы.

Об этом глава украинского МИД сказал в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

О децентрализации министр сказал, отвечая на вопрос о том, необходимо ли Украине менять свою Конституцию, чтобы закрепить договоренности "Нормандской четверки" в Париже.

"В Минских договорённостях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договорённостям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идём на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине".

Говоря о позиции РФ по этому поводу, министр сказал: "Российская сторона предлагает упрощённый вариант, так как они себе видят идеальный вариант для них - изменения в Конституцию".

Напомним о том, что 13 декабря Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Вместе с тем, по состоянию на вечер пятницы текст законопроекта отсутствует.

Ранее "Страна" сообщала о том, что президент Украины хочет изменить некоторые положения Минских соглашений, но признает, что это будет непросто.

Также мы рассказывали, что в Кремле прокомментировали намерения Зеленского изменить Минские соглашения.