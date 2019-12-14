Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Россия на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений. Так, они не допустили изменение пунктов по контролю над границей, однако, по мнению министра, скоро Москва осознает что их надо менять.

Об этом Пристайко сказал в пятницу, 13 декабря, вечером в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности".

Министр также допустил, что Россия впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение глава МИД.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины хочет изменить некоторые положения Минских соглашений, но признает, что это будет непросто.

Также мы рассказывали, что Зеленский ответил Путину, что при установлении контроля над границей на Донбассе "никакой резни не будет".