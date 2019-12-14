Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что без помощи Службы безопасности Украины и Главного управления разведки страны ему не удастся определить и найти заказчиков убийства известного журналиста Павла Шеремета.

"Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры - нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - сказал Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли. Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Ранее "Страна" сообщала, как полиция нашла среди атошников убийц Шеремета и забыла о заказчиках, а также о том, что Зеленский ожидает услышать от полиции имя заказчика убийства Шеремета "в следующий раз".