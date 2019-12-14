Российский политолог Валерий Соловей рассказал, что президент РФ Владимир Путин после встречи с Владимиром Зеленским в Париже был сильно раздражен, так как его ожидания не оправдались.

Об этом Соловей рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Он еще вчера был очень раздражен довольно неудачными переговорами в Париже. Ехал он туда с другими ожиданиями, это известно, потому что предварительно все пункты повестки были согласованы. но в последний момент, точнее во время личной встречи господин Зеленский по всем согласованным пунктам повестки отказал. За этим последовал скандал в российской делегации, и некоторые из членов делегации, особенно один, пострадал морально, психологически, ну и злые языки говорят, даже физически", - рассказал российский политолог.

При этом он не исключил, что это может обернуться очень серьезными проблемами для Украины и спрогнозировал обострение на Донбассе в течение ближайшего полугода.

Ранее мы рассказывали, как глава МИД Германии обвинил Путина во лжи.

Еще мы писали, что ранее в Кремле порекомендовали Зеленскому в следующий раз жать руку Путину и не поднимать вопрос о Крыме.