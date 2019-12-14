После того, как Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко (она же "Лиса") - арест до 8 февраля 2020 года, группа поддержки Кузьменко начала выкрикивать угрозы в адрес представителей прокуратуры после оглашения вердикта суда.

Люди, по всей видимости, бывшие участники АТО, подошли к представителям прокуратуры и начали на них кричать, требовать объяснения вердикта и говорить, что они теперь прокляты.

"Вы сдохните и вас обсоссут! Твари, нелюди, гниль конченная, сгниете заживо, падлы, выбл@дки ваши тоже сгниют", - кричали соратники Кузьменко.

Кроме того, правоохранителей называли "аваковскими шестерками".

Также "группа поддержки Кузьменко" обвиняла представителей прокуратуры в том, что они на суде подавали искаженные факты о Юлии и "нарисовали" обвинение.

Видео: Страна

Напомним, что Кузьменко заявила, что готова пройти полиграф.

Полную трансляцию из зала суда можно почитать в нашем материале.