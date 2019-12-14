Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.

"Куда пропали записи с 4 камер наблюдения. Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам. Мы не нашли 4 камеры. В хороших местах. С хорошим качеством. Нам сказали: "Мы отдали вам их раньше", а мы их не получили", - сказал Аваков.

Аваков подчеркнул, что есть люди, которые стоят за кадром этого преступления.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал: "Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить".

Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли. Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр.

Также Аваков сообщил, что главный мотив подозреваемых в убийстве Шеремета - дестабилизация.

Напомним, ранее при обыске у рок-музыканта Антоненко была найдена мина.