Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Андрея Антоненко, который также известен как Риффмастер.

Бывший АТОшник и музыкант, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, арестован на два месяца до 8 февраля 2020 года, сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - зачитал решение судья.

По его словам, решение подлежит обжалованию в течение пяти дней с момента его провозглашения.

Ранее Арсен Аваков заявил, что дома у подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко нашли мину.

Также мы рассказывали, что Антоненко заявил, что накануне убийства парился в бане под Киевом и сказал, что не признает свою вину.