В пятницу, 13 декабря, в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован Закон № 318-IX относительно либерализации деятельности в сфере производства и обращения спирта этилового.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 июля 2020 года, передает Юрлига.

Лицензия

В соответствии с новым законом производство спирта этилового (в том числе как лекарственного средства), спирта этилового ректифицируемого виноградного, спирта этилового ректифицируемого плодового, зернового дистиллята, биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, имеющими соответствующую лицензию.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение круглосуточных систем видеонаблюдения является основанием для отказа в лицензии или отозвании лицензии.

Оптовая торговля спиртом этиловым на медицинские и ветеринарные цели может осуществляться при наличии лицензии на право оптовой торговли заведениями здравоохранения и субъектами хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности. Порядок ведения реестра указанных заведений здравоохранения и субъектов хозяйствования зооветеринарного снабжения устанавливает Кабмин.

Субъект хозяйствования, являющийся одновременно производителем спирта этилового и алкогольных напитков и получивший лицензию на производство спирта этилового, лицензии на производство алкогольных напитков и лицензию на оптовую торговлю алкогольными напитками, имеет право реализовать спирт собственного производства для производства указанных алкогольных напитков на основании лицензии на производство спирта.

Сроки

До 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректифицируемого виноградного, спирта этилового ректифицируемого плодового осуществляется лишь государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это Кабмином.

С 1 июля 2021 года позволяется введение в эксплуатацию и предоставление разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректифицируемого виноградного, спирта этилового ректифицируемого плодового.

Лица, которые приобрели имущество Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Государственное предприятие "Укрспирт"), а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства относительно такого имущества, должны принять на себя обязательство относительно сохранения видов деятельности и не менее чем 70 % штатных единиц, задействованных в производстве состоянием на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.

До 1 января 2024 года производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректифицируемого, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректифицируемого виноградного, спирта этилового ректифицируемого плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом.

Запреты

Запрещается участие в приватизации, аренде государственных предприятий - производителей спирта этилового, спирта этилового ректифицируемого виноградного, спирта этилового ректифицируемого плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, которые прямо или опосредствовано контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Соответствующие изменения внесены в Закон "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об отмене государственной монополии на производство спирта в Украине.

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