Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что надеется на проведение очередных переговоров в "Нормандском формате" в апреле.

Министр говорит, что до встречи Украина должна решить много вопросов касательно законодательного регулирования вопросов по Донбассу для усиления своей позиции на переговорах. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в в эфире телеканала "Интер", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля - ровно четыре месяца (со встречи лидеров стран "Нормандского формата" в Париже 9 декабря - Ред.), но мы готовимся на апрель", - сказал министр.

По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.

Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал:

"Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент (Украины Владимир Зеленский - Ред.). Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, - эти все вопросы должны быть решены".

По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в "Нормандском формате", тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

Ранее "Страна" сообщала, что Богдан рассказал, как акции протеста в Киеве ухудшали нормандские переговоры.

Также мы рассказывали, что "Оппозиционная платформа" назвала предательством "план Б" Владимира Зеленского.