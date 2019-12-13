Ветеран АТО Андрей Антоненко, когда к нему приходили следователи, писал смс-ку брату своей жены с просьбой вынести из квартиры "зеленую штуку", которая впоследствии оказалась миной МОН-50.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что когда правоохранители начинали проводить обыски в рамках дела Шеремета, "мы были очень корректны", поскольку нельзя задерживать человека, тем более ветерана войны, с процессуальными нарушениями.

"Мы не можем его задержать немедленно по 208 статье, потому что прошло 3,5 года. Мы получили санкцию суда, пришли к Антоненко, когда он пришел к себе домой, и следователи объявили ему о том, что они собираются его задержать и провести обыск. По процессуальным нормам в этот момент мы должны дождаться адвоката. И проходит некоторое время, пока мы ждали прихода адвоката к Антоненко. Он был ограничен в движении, но он был свободен – он писал у себя в Интернете посты, разговаривал по телефону и писал смс-ки, при том, что телефон его находился под контролем на основе санкции прокурора. И там была такая ситуация: он написал человеку, который жил с ним в одной квартире, брату своей жены: срочно иди в квартиру и забери оттуда ту зеленую штуку. И брат его жены забирает эту "зеленую штуку" и выносит из квартиры", - уточнил Аваков.

По его словам, правоохранители проследили, кто тот человек, который выносил из квартиры Антоненко "ту зеленую штуку" и отследили, куда он мог ее вынести, поэтому имели по три версии.

Поэтому, ночью потом были внезапно проведены два дополнительных неотложные обыски.

"Ночью были обыски в двух волонтеров, которые имели коммуникацию, и там ничего не нашли. И мы просим прощения у этих людей, но это было необходимо для следствия. И третий адрес, куда мы попали, - мы нашли этот предмет, эта маленькая зеленая штука. Это - мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии, и с нее снята крышка, у которой изъята часть тротила, и там проведенные, скажем так, определенные работы. На самом деле это примерно половина того элемента, из которого состояла бомба под подорванным Павлом Шереметом или под машиной в Косове", - уточнил Аваков.

Он подчеркнул, что не утверждает, что это элемент той же бомбы (что была заложена под авто Шеремета – Ред.), или это элемент чего-то другого, "но это странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей".

"И я допускаю, что каждый ветеран войны привозит с войны сувенир, хотя это очень плохо, и время от времени взрывается ... там граната или патроны какие-то. Но держать мину и тем более разбирать... И наши подозрения в этом вопрос только усиливаются", - подчеркнул Аваков.

Он подчеркнул, что следствие еще не окончено и не приостановлено, правоохранители еще не сделали всех необходимых выводов.

"У нас нет ответов на целый ряд вопросов, мы их получаем. У нас нет полных ответов относительно инициаторов дела, и это отдельный серьезный разговор. В отношении инициаторов этого дела, кроме этих исполнителей, судя по всему, это будет отдельный серьезный вывод из нашего расследования", - отметил министр.

Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявления подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Следствие по делу убийства Шеремета подозревает пятерых человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

Затем супруги волонтеров Евгений и Наталья Акастьоловы заявляют, что у них ночью прошел обыск.

Антоненко заявил, что накануне убийства парился в бане под Киевом.