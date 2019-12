Соединенные Штаты Америки и Украина вместе работают над организацией визита президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил в Вашингтоне вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом в Twitter сообщают CSPAN.

Кулеба обратил внимание на то, что уровень поддержки Украины предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, превышает поддержку заложенную в предыдущем бюджете.

Кулеба отметил, что несмотря на любые текущие события, "стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой".

Ukrainian Deputy Prime Minister @DmytroKuleba: "All we're asking from our colleagues in the U.S. administration is fair treatment. We don't want to be shamed and blamed. pic.twitter.com/pePwqaKJaO