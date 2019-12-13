Соединенные Штаты Америки и Украина вместе работают над организацией визита президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил в Вашингтоне вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом в Twitter сообщают CSPAN. 

Кулеба обратил внимание на то, что уровень поддержки Украины предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, превышает поддержку заложенную в предыдущем бюджете.

Кулеба отметил, что несмотря на любые текущие события, "стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой".

 

Видео: Twitter/CSPAN

Ранее "Страна" сообщала о том, что Трамп удивился в Twitter, почему Евросоюз перестал помогать Украине

Также мы рассказывали, что философ Фукуяма назвал Украину самой перспективной демократией, которая не нравится Трампу

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.