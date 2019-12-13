Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве спецназовца
Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве руководителя спецотряда во время штурма его дома в Кой-Таше в августе.
Об этом сообщает Kloop.
"Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве руководителя специального отряда Усена Ниязбекова", - говорится в сообщении.
По версии министерства внутренних дел Кыргызстана, руководителя специального отряда Усена Ниязбекова застрелили из снайперской винтовки, которая была оформлена на Атамбаева. Спецназовец получил смертельное ранение в грудь. Это произошло 7 августа.
В парламенте Кыргызстана считают, что ответственность за события в Кой-Таше лежит на экс-президенте и его сторонниках.
"Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш вполне и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, которые планировали вооруженное сопротивление законным действиям сотрудников правоохранительных органов и дальнейший насильственный захват власти", - заявил депутат парламента Кыргызстана Тинчтик Шайназаров.
Как сообщалось 8 августа работники правоохранительных органов Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники экс-президента сопротивлялись, захватив шесть спецназовцев. В четверг, 8 августа, их отпустили.
Тогда же Атамбаев решил сдаться. Его отвезли в ГСУ ГКНБ на допрос, а затем задержали.
Экс-президенту предъявлены официальные обвинения в коррупции. Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.
Ранее мы рассказывали, что в Кыргызстане возбудили уголовное дело против жены экс-президента Атамбаева.