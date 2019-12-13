Министерство социальной политики сообщило, что количество обращений для получения субсидий за 2 месяца текущего отопительного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 60%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Количество обращений для получения субсидий за 2 месяца текущего отопительного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 60%", - говорится в нем со ссылкой на слова заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко.

Замминистра объясняет это тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически.

По его словам, также есть категории, которые должны были обратиться для назначения субсидий повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствием доходов.

Отмечается, что только 6% заявителям было отказано в получении субсидии.

При этом с мая 2019 года 1,3 млн человек подали заявления на получение.

Напомним, что в Украине изменилась форма подачи заявления на получение субсидии.

Также отметим, что в Украине уменьшился средний размер субсидии.