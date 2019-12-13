Ученые из США нашли самую глубокую впадину на суше. Она находится в Антарктиде под ледником Денман. Об этом сообщает BBC.

"Самая глубокая точка Земли была обнаружена в Восточной Антарктиде, под ледником Денман", - говорится в сообщении.

Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Глубже от этой точки являются только океанские впадины. Это открытие важно для изучения того, как в будущем изменится Южный полюс. Ученые планируют изучить материковые породы и ранее неисследованные горные хребты под ледником, которые могут влиять на движение тающих ледников.

Ранее топографию Антарктиды исследовали с помощью радаров, которые отправляли микроволновые импульсы. До сих пор существуют участки, о которых есть очень мало или совсем нет данных. До этого открытие самой низкой точкой на Земле считалось побережье Мертвого моря, глубина которого составляет 413 метров ниже уровня моря.

Ранее "Страна" сообщала, что украинским полярникам за 252 миллиона купят судно, чтобы они изучали Антарктиду.

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