Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан пришел на "Президентский кубок" юмористической передачи "Лига смеха", который проходит сегодня, 13 декабря, в Киеве вместе со своей девушкой и заместителем. Это видно на фотографии, которую выложила в Instagram девушка Богдана Анастасия Сличная.

На фотографии, которую Сличная выложила в раздел "Истории", видно, что на концерте в одном ряду сидит сама Анастасия, за ней сидит глава Офиса президента, а за Богданом сидит его заместитель Андрей Смирнов.

Скриншот: Instagram/Анастасия Сличная

Ранее "Страна" сообщала о том, что Богдан рассказал, как акции протеста в Киеве ухудшали нормандские переговоры.

Таккже мы рассказывали, как Зеленский летом прилетел в Одессу эконом-классом авиакомпании Коломойского на "Лигу смеха".