Сегодня Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко (она же "Лиса"). Она арестована на два месяца до 8 февраля 2020 года.

Юлию Кузьменко обвиняют в том, что непосредственно она заложила бомбу под автомобиль Павла Шеремета, введение в действие которой и лишило жизни журналиста. Подробно об обвинении ей читайте здесь.

Кузьменко - детский хирург, работает в Охматдете. Она дружна с атошниками, а также радикалами, включая "Правый сектор". Подробно о ней читайте здесь.

Заседание суда продолжалось много часов. Адвокат Кузьменко долго зачитывал материалы дела, всячески пытался превратить его материалы в фарс.

Один из самых неприятных моментов заседания - зачитывание судмедэкспертизы тела Павла Шеремета, также из уст адвоката "Лисы". Это он делал подробно - вплоть до того, какого цвета было нижнее белье журналиста, что у него было в карманах, сколько наличных денег. А также, как именно он обгорел, включая паховую область.

В конце заседания судья дал слово Кузьменко. Она сказала, что ее задержание - это нарушение презумпции невинности, что "телевизор вчера разрушил ее жизнь", а также инициировала прохождение полиграфа.

"Страна" вела хронику судебного заседания в режиме онлайн - как это было читайте здесь.