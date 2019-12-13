Сегодня, 13 декабря, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изберут меры пресечения.

Один из подозреваемых - бывший АТОшник и музыкант Андрей Антоненко на суде отрицает свою вину и заявил, что накануне убийства 20 июля 2016 года был в бане под Киевом.

Подозреваемый Антоненко на заседании суда заявил, что накануне убийства журналиста Павла Шеремета был в бане под Киевом и не знал убитого журналиста.

"Я не знал его. Только вчера узнал", - сказал Антоненко.

По его словам, он слышал о Шеремете, но не знал, кто это.

"Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта", - сообщил Антоненко.

Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он.

"Конечно, что это не я", - заявил Антоненко.

Напомним, что трансляцию всего, что происходит в зале суда, вы можете посмотреть в нашем материале.

Также мы сообщали, что подозреваемая в убийстве Шеремета хирург Кузьменко готова пройти полиграф.