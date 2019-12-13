Подозреваемый по делу Шеремета рок-музыкант Антоненко заявил, что накануне убийства парился в бане под Киевом
Сегодня, 13 декабря, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изберут меры пресечения.
Один из подозреваемых - бывший АТОшник и музыкант Андрей Антоненко на суде отрицает свою вину и заявил, что накануне убийства 20 июля 2016 года был в бане под Киевом.
Подозреваемый Антоненко на заседании суда заявил, что накануне убийства журналиста Павла Шеремета был в бане под Киевом и не знал убитого журналиста.
"Я не знал его. Только вчера узнал", - сказал Антоненко.
По его словам, он слышал о Шеремете, но не знал, кто это.
"Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта", - сообщил Антоненко.
Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он.
"Конечно, что это не я", - заявил Антоненко.
Напомним, что трансляцию всего, что происходит в зале суда, вы можете посмотреть в нашем материале.
Также мы сообщали, что подозреваемая в убийстве Шеремета хирург Кузьменко готова пройти полиграф.