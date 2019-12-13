Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны о децентрализации власти.

Соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Вместе с тем, по состоянию на вечер пятницы текст законопроекта на сайте отсутствует.

"Самая главная интрига - будет ли там упомянут особый статус Донбасса или нет. Потому что изменения в Конституцию по децентрализации обсуждались до сих пор без привязки к Донбассу. Но после встречи в Париже, что-то могло измениться. Возможно. Но, посмотрим", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский приказал до 1 декабря подготовить изменения в Конституцию по децентрализации.

"Постановляю Комиссию по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года внести на рассмотрение президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти", - говорится в указе.

О том, что первоначально планировалось менять в Конституции по децентрализации можно почитать в нашем материале "Как у Зеленского хотят поменять Конституцию Украины".

Ранее Пристайко заявил, что изменения в Конституцию о статусе Донбасса - это обязательства Украины по Минским соглашениям.