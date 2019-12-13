Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, также известная по прозвищу "Лиса", заявила, что готова пройти полиграф и будет инициировать прохождение этой процедуры.

Судья вышел в совещательную комнату.

Напоним, что сейчас идет суд по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве летом 2016 года. Трансляцию происходящих в зале суда событий можно посмотреть в нашем материале.

Отметим, что подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко не признает свою вину, а другой подозреваемый в покушении на Шеремета атошник Буча занимался мародерством на Донбассе.

Кроме того, мы рассказывали, верят ли журналисты в версию МВД о мотивах убийства их коллеги Павла Шеремета.