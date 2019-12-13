Спасатели пытались уничтожить документы о проверках в сгоревшем одесском колледже - СБУ
Некоторые сотрудники ГУ ГСЧС Одесской области пытались уничтожить документы, свидетельствующие о проверках и выдаче разрешений на эксплуатацию помещений сгоревшего колледжа гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом говорится на Facebook странице СБУ 13 декабря.
"По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения, - говорится в сообщении.
Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", - отмечается в опубликованном сообщении.
Фото: facebook.com/sbu.odessa
Фото: fromua.news
Как сообщала "Страна", в здании управления ГСЧС Одесской области на Прохоровской начался обыск после смертельного пожара в одном из учебных заведений города.
Напомним, что число погибших от пожара в одесском колледже достигло 16 человек.