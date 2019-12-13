Ветеран АТО Елена Самбул, известная под позывным Маруся Зверобой, на которую завели дело за видео с угрозами Зеленскому, заявила, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским наедине, поскольку это "вопрос национальной безопасности".

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но тет-а-тет. Без посторонней "гопоты"!", - написала она в своем Telegram-канале в пятницу.

По ее словам, у президента "должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства".

"Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружения утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - сказано в сообщении.

Скриншот: Telegram/Маруся Звіробій

Она отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.

Напомним, что среди материалов дела по убийству журналиста Павла Шеремета в Киеве на брифинге были представлены материалы, согласно которым подозреваемые, в частности Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения "сакральной жертвы", при этом упоминая Марусю Зверобой.

Также "Страна" рассказывала, что Маруся Зверобой готова защищать в суде подозреваемую "Лису", которая хотела ее убить.