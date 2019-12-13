На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 декабря будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

"Группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки", считает глава МИД Украины.

Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Напомним, что о масштабном обмене пленными до Нового года Путин и Зеленский договорились в понедельник, 9 декабря, на саммите "Нормандской четверки".

Также мы рассказывали, что Киев рассчитывает вернуть домой с оккупированного Донбасса 77 пленных украинцев.