Сегодня, 13 декабря, на одной из улиц города Борисполя (Киевская область) патрульные полицейские Киевской области нашли наркотики у пожилой женщины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Экипаж полиции во время патрулирования заметил женщину, которая что-то искала у забора частного дома. Увидев машину правоохранителей, она занервничала и пыталась быстро уйти. Полицейские остановили гражданку и спросили, имеет ли она при себе запрещенные к обороту вещества. Она созналась.

Оказалось, что женщине 53 года, она из Запорожья. Правоохранители обнаружили 33 свертка с веществом, похожим на метадон и блокнот с адресами вероятных "закладок". В присутствии понятых вещественные доказательства изъяли, в дальнейшем они будут направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Фото: пресс-служба полиции

Ранее "Страна" рассказывала, что в Днепре студент, отмечавший наркотиками свой день рождения, упал с 9 этажа общежития на авто. После чего поднялся и решил вернуться отмечать дальше.

Также мы сообщали, что в московском аэропорту Внуково исчезли около 100 кг наркотиков.