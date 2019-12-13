В субботу, 14 декабря, в Украине ожидается пасмурная и дождливая погода. В Северном, Центральном и Восточном регионах, а также на Закарпатье ожидается мокрый снег. На всей остальной территории Украины возможны дожди.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный 7-12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Западном регионе днем возможны дожди. В Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях осадки маловероятны. На Закарпатье ночь ожидается без осадков, зато днем возможен снег с дождем.

По прогнозу синоптиков, ночная температура воздуха будет колебаться от 0 °C до +3°С. Как ожидается, днем температура не поднимется выше 4-7°С тепла.

По прогнозу синоптиков, в Центральном регионе днем воздух прогреется до 2−6°С тепла, ночью температура составит от -1°С мороза до 3 °C тепла. В Виннице ночью пройдет дождь. В Полтаве, Кропивницком и Черкассах днем пройдут дожди, а ночью возможен снег с дождем. В Чернигове и Сумах ночью осадков не ожидается, зато днем возможен мокрый снег. В Житомирской и Киевской областях вероятность осадков очень мала.

Как ожидается, в Южном регионе погода на протяжении суток будет дождливой. Днем воздух прогреется до 7-11°С тепла, ночью температура будет колебаться от 3 °C до 7 °C тепла.

В Восточном регионе днем, по прогнозу синоптиков, пройдут дожди, ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 3-6°С тепла. Ночью температура снизится и будет в пределах от 0 °C до +2°С.

Погода в Киеве 14 декабря ожидается пасмурной, осадков не ожидается. Дневная температура составит 2-4°С тепла. Ночью ожидается снижение температуры от 1 °C мороза до 1 °C тепла. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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