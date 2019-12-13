Оптовая цена на природный газ для украинцев, а также для производителей тепла в январе будет 5 500 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и наценки газсбытов).

Также можно зафиксировать цену на газ на 4 месяца для того, чтобы уберечься от повышения. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ВСО), составит 5 500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", - говорится в сообщении.

Это - квартальная гарантированная цена, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, отметили в пресс-службе.

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