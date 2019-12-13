В Сумской области учительница сдала в ломбард 12 нетбуков, которые были куплены школьникам за бюджетные средства по программе "Новая украинская школа". Как выяснили местные журналисты, за все она получила 36 тысяч гривен.

По данным ТСН, первоклассники, для которых были закуплены эти портативные компьютеры, лишь несколько раз их держали в руках. Раньше в школе не было скоростного интернета, а когда его подключили, то исчезли уже нетбуки.

Исчезновение техники в школе обнаружили несколько дней назад. Ответственным за планшеты была учительница начальных классов, педагог с 20-летним стажем. После огласки она призналась, что украла их.

Выносить из школы планшеты учительница начала еще с лета. Сдавала в ломбард по одному, чтобы не так заметно было. Там давали три тысячи гривен за штуку.

После скандального разоблачения женщина пыталась вернуть планшеты в школы, но в ломбарде их уже не было. Поэтому ей пришлось за собственные средства купить новые - такая же модель, такой же цвет и за ту же цену, после чего она сразу же уволилась.

Несмотря на то, что учительница вернула планшеты и тем самым возместила причиненный ущерб, ей грозит до четырех лет лишения свободы, но это уже будет решать суд. Как пояснила женщина, деньги ей нужны были для погашения кредита.

Как сообщала "Страна", в Нижнем Новгороде авто наехало на 9 школьников, стоявших на тротуаре. Их учительница погибла.

Напомним, что в Днепропетровске подростки развлекались сообщениями о "минировании" школ.