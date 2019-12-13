"Нафтогаз Украины" предложил украинцам зафиксировать цену на газ на первые четыре месяца 2020 года вместе с объявлением о том, какой будет цена для населения в январе.

По заявлению газопредоставляющей компании, цена на 12% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, говорится в сообщении компании на официальном сайте.

В тексте говорится, что есть угроза стремительного роста цен на природный газ, если Россия прекратит его транзит по территории Украины. Поэтому НАК "Нафтогаз Украины" предложил воспользоваться распространенным рыночным инструментом - застраховать потребителей от риска сильного подорожания газа и зафиксировать квартальную цену для населения на первые 4 месяца 2020 года.

Отмечается, что гарантированная квартальная цена составит 6,765 гривни (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения газа) и действовать с 1 января до 1 мая 2020 года. Это на 12% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне.

В компании подчеркивают, что если кто-то не захочет покупать газ по квартальной цене, то его потребление можно оплачивать ежемесячной цене. Она будет меняться каждый месяц и будет формироваться на уровне с ценами для промышленности.

На январь ежемесячная цена газа будет равна квартальной цене - 6,765 гривни (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения газа).

"О своем желании платить по ежемесячной цене вам необходимо сообщить нам до 24 декабря 2019 года", - отметили в компании, пояснив, что это можно сделать через личный кабинет на сайте компании или посетив ближайший Центр обслуживания клиентов с паспортом

Ранее "Страна" писала, что Киев сообщил, что достиг предварительных договоренностей с Россией по транзиту газа.

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