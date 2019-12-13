В пятницу, 13 декабря 2019, вступил в силу приказ Минюста Украины № 3948/5, который позволяет осужденным подавать конфиденциальные онлайн-жалобы на неподобающее поведение или условия содержания.

Как сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, сервис "Онлайн жалоба для осужденных" будет внедряться в рамках пилотного проекта в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Об этом сообщает ЮрЛига.

Допускается использование специализированных технических устройств с соответствующим программным обеспечением, в том числе портативных, для предоставления осужденным доступа к Интернету для направления онлайн-обращений.

Услуга доступа к Интернету, пользование средствами IP- телефонии и использования средств видеосвязи через Интернет предоставляется осужденным в помещении интернет-класса.

При наличии технической возможности доступ к Интернету и отправление онлайн-обращений осужденные получат непосредственно в отделениях социально психологической службы.

В структурных участках учреждений, где осужденные содержатся в камерах, для предоставления доступа к Интернету, пользования средствами IP-телефонии и использования средств видеосвязи через Интернет в отделенных помещениях оборудуются изолированные рабочие места.

При наличии технической возможности осужденные смогут пользоваться Интернетом непосредственно в камере.

Осужденные, помещенные в дисциплинарный изолятор, карцер или переведены в одиночною камеру, при наличии технической возможности могут отправлять онлайн-обращение с помощью технического устройства.

Портативное специализированное техническое устройство с соответствующим программным обеспечением для доступа к Интернету и отправления онлайн-обращений включено в перечень предметов первой необходимости.

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