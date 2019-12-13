Конец недели оказался очень активным и даже бурным, и почти привел межбанк на новый минимум, который прогнозировался неделю назад - 23,50 грн/$. 13 декабря безналичный курс доллара рухнул на 10 копеек, и рынок закрылся в рамках 23,49-23,51 грн/$. Таким образом за эту неделю американская валюта подешевела всего на 22 копейки.

Те же 10 копеек доллар потерял и на наличном рынке: средний курс продажи оказался на 23,50-23,60 грн/$, покупки - на 23,30-23,35 грн/$. Как под давлением межбанка, так и под нажимом людей. Финансисты отмечают растущие объемы продаж наличной валюты, по всему видно, что украинцы уже начали готовиться к рождественским и новогодним праздникам.

Межбанковская валютная торговля сегодня была очень активной и аномально объемной - это непривычно для пятницы, когда обычно мало сделок. Объем рынка вырос на треть и достиг $300 млн. А покупка валюты Нацбанком, по словам казначеев, достигла $150 млн. Сначала регулятор скупал "американца" по 23,50 грн/$, а потом опустил ценник ниже психологичной отметки и брал его по 23,49 грн/$.

Против доллара сегодня играли три главных фактора.

Первый: продолжающаяся реакция на вчерашнее решение Нацбанка о снижении учетной ставки сразу на 2% годовых (до 13,5%) и о повышении суточной нормы валютной покупки НБУ - с $30 млн до $50 млн.

Второй: активная сдача наличного доллара населением.

"Ощущается реакция на вчерашние монетарные и валютные решения НБУ, а также на снижение наличных котировок", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Но еще больше по межбанку ударил третий фактор - это сообщение Минфина вчера вечером о крупной партии размещения гривневых гособлигаций, к которой сегодня прибавилось и еще одна бумага - в евро (вероятно, Минфину предстоит долговой платеж в этой валюте). На вторник, 17 декабря, запланировали мощную распродажу новых выпусков ОВГЗ:

• на 4 млрд грн - 4-летние облигации;

• на 1,5 млрд грн - облигации до 3-х лет;

• на 0,5 млрд грн - 9-месячные облигации;

• на 0,5 млрд грн - 3-месячные облигации;

• на €100 млн - 6-месячные облигации.

"Совокупно в гривне могут привлечь 6,5 млрд грн, и за эти бумаги может развернуться серьезная конкуренция: думаю, объем предложения может оказаться на уровне 12 млрд грн. Коллеги рассказывают, что западные инвестбанки, которые обычно в это время уже готовятся к рождественским каникулам и сворачивают операции, сейчас готовы задержаться, чтобы прикупить украинские бумаги. К ним большой интерес из-за интересной доходности. Она остается привлекательной даже после снижения учетной ставки Нацбанка - поскольку держится на уровне выше, чем в среднем по миру. Потому иностранцы готовы дождаться наших бумаг, а наши экспортеры, завидев, крупную заявку Минфина на размещение, стали активнее продавать валюту. Предвкушают новое серьезное удешевление доллара", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кстати, он заверил, что наши крупные корпорации научились страховать курсовые риски, и продавать доллар через форвардные контракты. Нацбанк недавно стал их активно популяризировать и строить из себя большого учителя, хотя компании пользуются ими не первый год. Рассказывают, что сегодня сделок через форварды было особенно много. Так предприятия подстраховываются на случай нового сильного провала валютного курса.

"Там применяется взаимовыгодная для банков и экспортеров схема. Например, в компании опасаются, что доллар серьезно подешевеет на будущей неделе. Но ее доллар за отгруженную продукцию к ней еще не поступил, а придет позже, потому она не может его сейчас продать. Тогда она подписывает с банком контракт, чтобы тот заключит сделку наперед по текущему курсу доллара на межбанке, скажем, на $1 млн. Что делает в этот момент банк? Он прямо сегодня берет и продает свой личный миллион (под компанию-клиента) и фиксирует ей сделку по текущим ценам. А полученную гривну тут же размещает в депозитные сертификаты Нацбанка, чтобы она работала. По ним банк получает 11,5% годовых: отдает клиенту по форварду 8% годовых, и забирает себе 3,5% годовых. Когда предприятию приходит выручка в $1 млн, она уходит банку в счет оплаты проданного доллара", - объяснил Невмержицкий.

То, что сегодня экспортеры стали активнее продавать валюту, и через такие форвардные контракты в том числе, подтверждает один факт - рынок настроился на новое укрепление гривны.

Его ждут с самого утра понедельника, 16 декабря.

"Думаю, межбанк откроется снижением до 23,35-23,45 грн/$, после чего оно может продолжится. На рынке активно обсуждается не только крупное размещение новых ОВГЗ Минфина, но и готовящиеся сейчас размещения муниципальных облигаций: говорят, что банки уже прорабатывают выпуски городов и обладминистраций. Регионам нужны средства для развития, а западным инвестфондам - бумаги с хорошими процентами. Так что и под эти бумаги может поступать валюта. Она будет укреплять гривну", - резюмировал Невмержицкий.

Ранее "Страна" рассказывала про курс валют от НБУ на 16 декабря 2019 и положение дел на межбанке в пятницу 13-е.

Также мы писали, что после снижения учетной ставки валютчики подняли курс доллара.