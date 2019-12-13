Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил о том, что из всех стран мира, только ставших на путь демократии, Украина - самая перспективная. Об этом сообщается на сайте Стэндфордского университета.

"Выборы Зеленского и нового парламента - это просто чудо. Можете ли вы представить, что страна избавляется от двух третей своего парламента и начинает с новых людей, многим из которых меньше 35 лет?", - сказал Фукуяма.

Он отметил, что сейчас Украина находится на перепутье и могла бы использовать эту возможность и перейти к реформистскому правительству, в противном случае ее правительство может развалиться.

Фукуяма считает, что отношения Украины с иностранными союзниками стали менее прочными: "США были их самым сильным союзником, но теперь в Белом доме есть президент, которому они не особенно нравятся. Я думаю, что Германия и Франция также ослабят свою поддержку независимости Украины, поэтому (Украина - Ред.) находится в действительно сложном положении".

Политолог говорит, что на Украине живет "очень свободное и открытое общество с большим творческим потенциалом", добавив, что "российское вторжение... стимулировало украинский национализм".

"Я думаю, что это заставило граждан осознать, что им действительно есть что терять", - заявил он.

Также ему кажется, что люди, живущие в демократических государствах, должны поддержать народ Украины.

"Потому что если они потерпят неудачу, это будет иметь последствия далеко за пределами Украины", - сказал политолог.

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