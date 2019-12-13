Суд по рассмотрению отвода судьи Вовка по избранию меры пресечения музыканту Андрею Антоненко только что начался, сообщает корреспондент "Страны" с места событий. Мы ведем прямой репортаж.

До этого сам подозреваемый общался с журналистами. Отрицает свою вину. Говорит, что он не похож на подрывника с видео. Шеремета не знал и вообще мало что о нем слышал. "Пуму" знал немного, ее мужа не знал, приводит его слова телеграм-канал Политика Страны.

Полиция в подозрении по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета считает организатором убийства атошника и музыканта Андрея Антоненко. Причем мотивом его называется стремление продвигать свои националистические взгляды о величии арийской расы, а также дестабилизировать ситуацию в стране. Следовательно, никаких заказчиков убийство нет. Все задумал сам Антоненко вместе со своими соратниками.

"Страна" опросила журналистов и узнала, верят ли они в эту версию.