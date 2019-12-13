На одном из проспектов в столице Украины - Киеве - столкнулись маршрутка и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По предварительной информации, водитель фуры, не соблюдая безопасного расстояния, совершил столкновение с маршруткой. Медики госпитализировали пятерых пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стравмами различной тяжести в больницы доставили 11 человек.

Фото: пресс-служба полиции

Полицейские открыли уголовное производство в отношении водителя грузовика. Ему инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 286 УКУ). Начато досудебное расследование.

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