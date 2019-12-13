В пятницу, 13 декабря, во время суда по мере избранию меры пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета суд отказал в отводе судьи Сергея Вовка. Судье кричат "Ганьба". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сразу после этого обстановка в суде обострилась. Кричат не только в зале, но и в коридорах. "А может я тоже причастен к убийству Шеремета?! Так задержите и меня. Я тоже с бородой!" - прокричал мужчина в зале.

Напомним, что в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".

Ранее "Страна" рассказывала, как Аваков и Геращенко искали в убийстве Шеремета "русский след" и разгромили телеканал.