Украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, название которого ЕС запретил использовать Украине с 2023 года, придумали для него новое имя. Об этом в эфире AgroFM рассказала заместитель главы общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко, передает Аgroportal.

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, - набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный", - говорит Наталья Якименко.

Она напомнила, что необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 г. отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

Якименко добавляет, что для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада приняла законопроект о географических названиях товаров.

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