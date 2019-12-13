В законопроекте Владимира Зеленского, касающегося изменений к законам по вопросам гражданства, расширено право почвы для получения украинского паспорта.

Если примут президентский законопроект, украинское гражданство смогут получить такие граждане:

Человек (иностранец или лицо без гражданства), который сам или хотя бы один из его родителей, его дед или бабушка, прадед или прабабушка, его родные (полнородные и неполнородные) брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории Украины в ее нынешних границах.

Человек (или его родители, дед и бабушка, прадед или прабабушка, родные брат или сестра) родился или постоянно проживали на таких территориях:

Украинская народная республика. Западноукраинская Народная республика. Украинское государство. Закарпатская Украина. Украинская Советская Социалистическая Республика.

Отметим, что, например, Западноукраинская Народная республика существовала с конца 1918 года до начала 1919 на территории бывшей Австро-Венгрии со столицей сначала во Львове, затем в Тернополе и Ивано-Франковске.

Карта ЗУНР. Фото из открытых источников

Украинская Народная республика же существовала до 1921 года.

Северо-восточные границы УНР проходили по линии Батайск (сейчас город Ростовской области, Россия) - Дон - Северский Донец - Дёгтево - Осиповка - Новобелая (сейчас деревня Новопсковского района Луганской области) - Валуйки (город Белгородской области, Россия) - Грушевка - Белгород - Суджа - Рыльск (сейчас оба города Курской области, Россия).

Также она претендовала на часть нынешнего Краснодарского края.

Границы УНР, которые она провозгласила

Правда, все время своего существования обе республики находились в состоянии войны и постоянных границ не имели и никогда реально не находились в тех границах, которые они считали своими.

Подробнее о том, как Зеленский хочет раздавать украинские паспорта иностранцам, читайте в материале "Страны".

Также мы сообщали, что Зеленский написал в законопроекте перечень должностей, которых можно лишиться за иностранное гражданство.