Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Ноздрачева отстранили от должности из-за слов о возможности очень быстро реинтегрироваться с военными с неподконтрольного Донбасса. Об этом сообщили в Военной службе правопорядка.

"Я вас хочу заверить, что военный (из ВСУ - Ред.) и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской области, если будет принято решение политическое и имплементировано, они найдут, скажем так, реинтегрируются очень быстро, потому что всё-таки, кроме какой-то национальной идеи, существуют военные какие-то традиции и найти общий язык военным- россиянам и военным-украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но вы не забывайте, что существуют право-радикальные движения, которые государством не контролируются, ну, мы не будем вдаваться в детали, берем общую "картинку". Праворадикализм сейчас выпущенный бесконтрольно и не имеет, ну кроме специальный служб, я надеюсь, не имеет государственной политики, по поводу реинтеграции именно этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов, а иногда (среди радикалов - Ред.) не всегда людей, которые заботятся о безопасности государства, реинтеграции в государственную политику", - сказал полковник Вооруженных сил Украины.

В Генштабе назначили служебное расследование, а сам Ноздрачев принес извинения. Сообщается, что отстранение будет действовать на время проведения служебного расследования, которое было назначено после скандального высказывания. Его инициировал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Видео: youtube.com/InfoResist - ИнфоРезист

Как сообщала "Страна", слова о готовности военного Вооруженных сил Украины к примирению прозвучали во время круглого стола на тему "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем".Кроме прочих вопросов, там обсуждалось, как преодолеть конфликт и реинтегрировать население Донбасса.